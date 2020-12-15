Asteroit numuneleri karşısında Japon bilim insanlarının nutku tutuldu

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Kurumu'nun (JAXA) Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıktaki asteroit Ryugu'ya gönderdiği uzay aracı Hayabusa 2'nin Dünya’ya kapsül içinde yolladığı yüzey altı örneklerini gören bilim insanları, hayretten küçük dillerini yuttuklarını ifade etti.

Evrendeki yaşamın kökenine ışık tutabileceği belirtilen asteroit numunelerinde umduklarından fazlasını bulduklarını belirten Japon bilim insanlarından Hirotaka Sawada, 100 mg veya daha fazla malzemeyle karşılaşmayı beklerken toplanan miktarı gördüklerinde dillerinin tutulduğunu anlattı.

Capsule collection! The helicopter team immediately flew to the location identified by the DFS team. They searched for the fallen capsule by using radio waves and maps. Thank you very much!

(Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ２#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/KSyEbnU3Yd — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 6, 2020

İlk yapabildiğinin muhtemelen çığlık atmak olduğunu aktaran Sawada, "Gerçekten hatırlamıyorum. Beklediğimden gerçekten farklıydı. Bir hayli miktar vardı" dedi.

Bilim insanları, toplanan malzemeleri çıkarmak, incelemek ve tartmak sürecinin ardından üzerlerinde kapsamlı araştırma yapacak.

A large number of particles are confirmed to be in “sample chamber A” inside the collected capsule (~11:10 JST on 12/15). This is thought to be the sample from the first touchdown on Ryugu. The photo looks brown, but our team says “black”! The sample return is a great success! pic.twitter.com/34vIx17zOX — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 15, 2020

Keşfin ekibi çok heyecanlandırdığını vurgulayan Nagoya Üniversitesi'nden Profesör Sei-ichiro Watanabe, örneklerden çok şey öğrenebilmeleri gerektiğini dile getirdi.

JAXA'daki ekip, asteroitten toplanan örneklerin, Dünya'daki yaşama katkıda bulunmuş olabilecek organik maddeye dair fikir edinmelerine yardımcı olacağı görüşünde.

The sample container inside the re-entry capsule was opened on December 14, and we confirmed black grains thought to be from Ryugu were inside. This is outside the main chambers, and likely particles attached to the sample catcher entrance. (English release available tomorrow) https://t.co/NAw1R1cjvy pic.twitter.com/5BfXxfH29h — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 14, 2020

JAXA'nın verdiği müjde öncesinde, NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracının asteroit örnekleri topladığına, Çin’in aya iniş aracının yeraltından aldığı örneklerle geri döndüğüne dair bir dizi başarılı uzay keşif haberi daha gelmişti.

The Japanese probe collected surface dust and pristine material last year from the asteroid Ryugu, around 300 million kilometres away, during two daring phases of its six-year mission.https://t.co/HtSSPnGtDV — Yahoo Philippines (@YahooPH) December 15, 2020

Hayabusa-2'nin topladığı örneklerin yarısı JAXA, ABD'nin uzay kurumu NASA ve diğer uluslararası kuruluşlar arasında paylaşılacak. Kalanı, analitik teknolojide ilerlemelerin kaydedileceği gelecekteki çalışmalar için saklanacak. İki asteroiti daha hedef alan yeni görevler de yolda.