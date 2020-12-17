NASA'nın ay programına Kanadalı bir astronot da katılacak

NASA'nın 2023 yılında gerçekleştireceği Ay programına Kanadalı bir astronotun da katılacağı açıklandı.

Kanada İnovasyon, Bilim ve Endüstri Bakanı Navdeep Bains, düzenlediği basın toplantısında ABD ile, Kanadalı bir astronotun da NASA'nın Ay programı kapsamına alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Bakan Navdeep Bains, "Astronotlarımızdan biri, Ay'ın etrafında seyahat eden ilk Kanadalı olurken tüm gözler gökyüzüne bakacak. Kanada, Apollo görevlerinden bu yana ilk mürettebatlı Ay görevinde ABD'ye katılacak. Bu, Kanada'yı, ABD'den sonra derin uzayda astronotu olan ikinci ülke yapacak" dedi.

Announced this morning: Canada will be sending an astronaut to orbit the Moon as part of NASA's Artemis program! This will make Canada the second country ever to send humans beyond low Earth orbit. 🇨🇦🚀🌕https://t.co/WW7SL9bfO9 — Dr. Tanya Harrison (@tanyaofmars) December 16, 2020

Astronotlar Ay yüzeyine inmeyecek

NASA, Artemis ismini verdiği program kapsamında, 2023 yılında Ay'a uzay aracı göndereceğini açıklamıştı.

Kanada'nın NASA programlarında görev alan halen dört aktif astronotu bulunuyor. Bakan Bains, Artemis programına katılacak astronotun ismini açıklamazken, astronotların Ay yüzeyine inmeyeceklerini, sadece keşif çalışması yapacaklarını duyurdu.

Artemis programı, Ay'ın keşfi ve Mars'a yapılacak gelecekteki görevleri mümkün kılmak için Ay yüzeyine yeni bir uluslararası uzay istasyonu kurma gibi amaçları kapsıyor.