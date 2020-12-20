Çin'in Chang'e 5 uzay aracı ilk Ay örneklerini teslim etti

Çin'in Ay Keşif Programı çerçevesinde 23 Kasım'da uzaya fırlatılan Chang'e 5, Dünya'ya geri döndü.

Aracın Dünya'ya dönmesinin ardından düzenlenen törende Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) Başkanı Zhang Kejian, Chang'e 5'in Ay yüzeyinden elde ettiği örnekleri Çin Bilim Akademisi (CAS) Başkanı Hou Jianguo'ya teslim etti.

Elde edilen örnekler, törenin ardından CAS yönetimindeki Ulusal Astronomik Gözlemevleri laboratuvarlarına araştırılması için teslim edildi.

CNSA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Chang'e 5 sondasının Ay yüzeyinden yaklaşık 1731 gram numune aldığı belirtildi.

CNSA, bilimsel araştırmaları koordine ve teşvik etmek, aynı zamanda yurt içinden ve yurt dışından daha fazla bilim insanını göreve katılmaya teşvik etmek için Chang'e 5 tarafından elde edilen Ay örnekleriyle ilgili politikalarını açıklayacaklarını bildirdi.

Çin havacılık tarihindeki en karmaşık ve zorlu görevlerden biri olan Chang'e 5, aynı zamanda 40 yıldan fazla bir süreden sonra gerçekleştirilen dünyanın ilk ay örnekleme görevi unvanına sahip.