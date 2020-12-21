397 yıl sonra bir ilk: Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak

Jüpiter ve Satürn, bu gece 'büyük birleşme' olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak. İki gaz devi gezegenin sıra dışı biçimde yakınlaşması, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, bu gece yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki 'büyük birleşmede' sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Two of the biggest planets of the solar system- Jupiter and Saturn will form 'The Great Conjuction' in the sky tonight.#Science https://t.co/oCU0SDCL7r — IndiaToday (@IndiaToday) December 21, 2020

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Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Jupiter and Saturn will come within 0.1 degrees of each other, forming the first visible "double planet" in 800 years https://t.co/zexo8HNG15 — CBS News (@CBSNews) December 20, 2020

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Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.