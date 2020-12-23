NASA: Dünya'ya 'potansiyel tehdit' oluşturan 3 asteroit yaklaşıyor

NASA'nın Yakın Dünya Nesne Çalışmaları Merkezi (CNEOS), 'potansiyel tehdit' olarak sınıflandırdığı 3 asteroidin yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

CNEOS'un hesaplamalarına göre, asteroitler 25 Aralık'ta Dünya'ya en yakın noktada olacak. Aralarından en büyüğü yaklaşık 200 metre çapında ve Dünya'ya yaklaşık 3 milyon kilometre mesafeden geçecek.

'501647' (2014 SD224) olarak adlandırılan asteroit, Dünya'ya en son Ocak 2020'de yaklaşmıştı. Bir dahaki sefere Aralık 2021'de Dünya'nın yanından geçecek.

NASA, 0.05 astronomik birim sınırı içinde yer alan ve en az 140 metre çapa sahip olan tüm uzay cisimlerini 'potansiyel tehdit' olarak sınıflandırıyor.