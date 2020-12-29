Güneş üzerinde Dünya'dan büyük leke görüntülendi

Antalya'da, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Bakırlıtepe yerleşkesinde, özel teleskop ve kamera sistemi ile Güneş üzerinde boyutu Dünya'dan daha büyük bir leke görüntülendi.

25. Güneş leke çevriminin ilk büyük lekesi, Antalya’daki TUG Bakırlıtepe yerleşkesinden görüntülendi.

TUG’un internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, Güneş diskinin güneydoğu tarafında görülmeye başlanan ve ‘AR 2786’ olarak adlandırılan leke, yeni başlayan Güneş leke çevriminin şimdiye kadar gözlenmiş en büyük işaretçisi.

Boyutunun Dünya’dan daha büyük olduğu anlaşılan leke, Güneş patlamalarının gerçekleşebileceği bir bölge olarak da değerlendiriliyor.

Lekede henüz ciddi bir patlamanın gerçekleşmediği de kaydedilen bilgiler arasında.

© Fotoğraf : TÜBITAK ULUSAL GOZLEMEVI (TUG) Güneş

Güneş diğer yıldızlar hakkında bir emsal

TUG’da görevli Dr. Tuncay Özışık, Güneş’in diğer yıldızlar açısından astrofizikçiler için laboratuvar olarak görüldüğünü ifade etti. Diğer yıldızlarla ilgili bilgilerin Güneş’ten öğrenildiğini belirten Özışık, “Çünkü Güneş’i yeterince ayrıntılı inceleyebiliyoruz. Çok eski yıllardan beri yapılan çalışmalar, Güneş’in bir çevrimi olduğunu gösteriyor. Yeni bir aktivite çevrimi var ve bunun ortalaması 11-12 yılda bir gerçekleşiyor” dedi.

Patlamalar uydulara zarar verebiliyor

TUG’un internet sitesinde, bugünlerde 25. Güneş leke çevriminin başlangıcının yaşandığı ve 2026 yılına kadar Güneş leke sayılarıyla beraber Güneş patlamalarının sayı ve şiddetinde de artış beklendiği ifade edildi.

Güneş üzerinde gerçekleşen patlamalar sonucunda fırlatılan yüksek enerjili parçacıkların, gezegenimiz etrafında dolanan yapay uydular için de zararlı olduğu ve zaman zaman yer üzerindeki günlük hayatı etkilediği de kaydedildi.