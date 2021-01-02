2020'de uçuş sayıları düştü, uçak kazalarına bağlı ölümler arttı

Hollandalı bir danışmanlık firması, ticari uçuşlarda kazalara bağlı ölen insan sayısının 2020'de 2019'a göre arttığını bildirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sayılarında keskin bir düşüş olmasına rağmen 2020 yılında uçak kazalarında 299 kişi hayatını kaybederken 2019'da bu sayı 257 olarak açıklanmıştı.

Havacılık danışmanlık firması To70'e göre 2020'de ticari yolcu uçaklarında 299 ölümle sonuçlanan 40 kaza meydana geldi. 2019 yılında ise 86 kaza sonucunda 257 kişi hayatını kaybetti. To70, büyük ticari uçakların 2020'de milyon uçuş başına 0.27 ölümcül kaza geçirdiğini ve her 3,7 milyon uçuşta bir ölümcül kaza yaşandığını söyledi. 2019'da ise bu oran bir milyon uçuş başına 0,18 ölümcül kaza olarak açıklandı.

Havayolu firmaları, salgın yayıldıkça 2020'de gerçekleştirdikleri uçuş sayısını büyük ölçüde düşürdü. Flightradar24 verilerine göre 2020'de dünya çapında ticari uçuşlar % 42 gerileyerek 24,4 milyona düştü.

To70'in incelemesindeki tüm ölümlerin yarısından fazlasını, Ocak 2020'de İran hava sahasında bir Ukrayna uçağının düşürülmesi sırasında öldürülen 176 kişi oluşturuyor. İkinci en ölümcül olay ise 98 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan mayıs ayında Pakistan uçağının düşmesi olarak açıklandı.

Son yirmi yılda, havacılık ölümleri önemli ölçüde azaldı. Havacılık Güvenlik Ağı (ASN), 2005 kadar yakın bir tarihte, ticari yolcu uçuşlarında 1015 ölüm meydana geldiğini açıkladı. ASN, geçtiğimiz beş yılda ticari yolcu ve kargo uçakları için ortalama 14 ölümlü kaza meydana geldiğini ve bunun sonucunda yılda 345 kişinin öldüğünü bildirdi. 2017'de havacılık, 13 ölümle sonuçlanan iki kaza ile dünya çapında rekor kıran en güvenli yılını yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Şubat 2009'dan bu yana büyük ticari uçuşlarda ölümcül bir havayolu kazası yaşanmadı.