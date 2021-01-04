Kovid-19 aşısı olan doktor yoğun bakıma kaldırıldı, durumun aşı ile alakalı olmadığı açıklandı

Skai televizyonunun haberine göre Atina'nın 18 km kuzeybatısında bulunan Eleusis yerleşimindeki bir hastanenin başhekim yardımcısı, koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra kötüleşerek yoğun bakıma alındı.
Hastalık geçmişi bulunmayan 54 yaşındaki doktorun alt solunum yolları hastalığı nedeniyle entübe edildiği, koronavirüs testinin negatif çıktığı ifade edildi.
Yunanistan Sağlık Bakanlığı, doktorda görülen enfeksiyonun aşılamayla ilişkili olmadığını açıkladı.
Yunanistan'da 27 Aralık'ta aşılama süreci başlamıştı. Öncelikle sağlık çalışanlarına ve huzurevlerinde yaşayanlara yönelik başlatılan aşılama sürecinde Pfizer/BioNTech aşısı kullanılıyor.
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