Günler artık 24 saatten daha kısa

Resmi verilere göre, zaman son yarım yüzyılın herhangi bir anından daha hızlı geçiyor.

Resmi verilere göre, zaman son yarım yüzyılın herhangi bir anından daha hızlı geçiyor.

Dünyanın dönüşünün hızlanmasının sonucu olarak bir günün uzunluğu şu anda 24 saatten biraz daha kısa olarak belirtiliyor.

Dünyanın zaman bekçileri şimdi, değişikliği hesaba katmak için zamandan bir saniyeyi silip silemeyeceğini ve zamanın kesin geçişini Dünya'nın dönüşüyle ​​aynı hizaya getirip getirmemeyi tartışıyorlar.

Daha önce 'negatif sıçrama saniyesi' denilen bir ilavenin eklenmesi daha önce hiç yapılmamışken, atomik zamanı güneş zamanı ile aynı hizada tutmak için 1970'lerden bu yana toplam 27 'artık saniye' eklenmişti.

Bunun nedeni, onlarca yıldır dünyanın bir dönüşü tamamlaması için 24 saatten biraz daha uzun zaman gerekmiş ancak geçen yıldan bu yana bu zaman 24 saatin biraz altına düşmüştü.

1960'lardan bu yana, atom saatleri gün uzunluğunun son derece hassas kayıtlarını tutuyor ve son elli yılda dünyanın bir dönüşü tamamlamak için 24 saatten (86.400 saniye) daha kısa bir süre geçtiği tespitini yaptılar.

Bununla birlikte, 2020'nin ortasında, uzun süredir devam eden uzama eğilimi tersine döndü ve günler artık düzenli olarak 86.400 saniyeden daha kısa olma eğilimi gösteriyor.

19 Temmuz 2020'de gün, tam 24 saatten 1.4602 milisaniye kısaydı. Bu 1960’larda kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en kısa gün oldu.

2020'den önce en kısa gün 2005'te gerçekleşti, ancak bu rekor son 12 ayda 28 kez şaşırtıcı bir şekilde kırıldı.