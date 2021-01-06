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    Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan hastanın ciğerinden ceviz çıktı

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    Bursa'da nefes darlığı çekmesi üzerine gittiği hastanede koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan Hasan Dursun Akduman'ın (65), akciğerinde ceviz olduğu ortaya çıktı. Ceviz, ameliyatla alınırken Akduman, “Öksürünce çıkar diye düşündüm ama çıkmadı” dedi.

    Hasan Dursun Akduman, kolesterol seviyesini düzenlemesi ve kalp krizi riskini azaltması için kahvaltıdan önce cevizli su içti. Kısa süre sonra nefes darlığı çekmeye başlayan Akduman, Bursa Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan Akduman'ın yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı. Kendi isteğiyle hastaneden taburcu olan Akduman, özel hastanede bronkoskopi yaptırdı. Akduman’ın sol akciğerinde suyla içtiği yarım cevizin sol akciğerine gittiği saptandı. Ceviz, yapılan operasyonla akciğerden çıkarıldı. Akduman, aynı gün taburcu edilerek evine gönderildi. Cevizin çıkarıldığı operasyon ise kamerayla kaydı alındı.

    'Öksürünce çıkar diye düşündüm'

    Nefes darlığı şikayeti olduğu için Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüs servisine kaldırıldığını söyleyen Akduman, "Sabah kahvaltısında ceviz suyu içiyordum. Suyu içerken ceviz boğazıma kaçtı. Kahvaltı yaptıktan sonra hırıltı başladı. Cevizin nefes boruma kaçtığını anladım. Öksürünce çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı. Torunum hemşire olduğu için kendisini aradım. Hastaneye gittik. Ciğerlerimde buzlanma olduğunu söyleyip, koronavirüs testine gönderdiler. Yatışımı yaptılar. Testimin negatif çıktığını ama bir kaç gün hastanede kalmam gerektiğini söylediler. Daha sonra özel bir hastaneye gittim. Orada ciğerlerimde ceviz olduğu tespit edildi. Ceviz çıkarıldıktan sonra normale döndüm. Şu anda sağlık durumum iyi" dedi.

    sağlık, ameliyat, hastane
    © Sputnik / Sergey Guneev
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    'Uygun ekipmanlarla cevizi çıkardık'

    Göğüs Hastalıkları Uzmanı Arzu Ertem Cengiz de "Hasta bize nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Biz de koronavirüs açısından değerlendirmelerimizi yaptık ama herhangi bir bulguya rastlayamadık. Hastanın hikayesini derinleştirince, suyun içine koyduğu cevizin akciğere kaçabileceğini düşündük ve bronkoskopi işlemi yaptık. Sol akciğeri tıkayan cevizi gördük. Uygun ekipmanlarla cevizi çıkararak hastayı rahatlattık. Sonrasında hasta iki gün kadar antibiyotik tedavisi aldı. Belirgin olarak rahatladı. Hasta iyi bir şekilde taburcu edilerek evine gönderildi" diye konuştu.

    'Bizim için ilk oldu'

    Yaptığı operasyonla cevizi tek parça halinde akciğerden çıkardığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı İrfan Uruç ise, "Endoskopik olarak mideden çeşitli şeyler çıkarıyorduk ama akciğerde böylesine ilginç bir şey çıkarmak bizler için ilk oldu. Yabancı cismi görünce oradan çıkarmamız gerekiyor. Bırakma şansımız yok. Normalde mide balonu çıkarırken kullandığımız kancalı malzemenin bu hasta için uygun olabileceğini düşündük. Kıskaç gibi tutarak cevizi tam parça halinde dışarıya alma imkanımız oldu. Ekip olarak çok mutlu olduk. Bunu yapamamış olsak belki hastanın hayatına mal olabilirdi. Hep birlikte böyle bir iş çıkardık. Mutluyuz, hastamız adına da sevinçliyiz" dedi.

    Etiketler:
    ceviz, Akciğer
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