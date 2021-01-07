İstenmeyen SMS'lerde yeni dönem başladı

Ticaret Bakanlığı, istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalarla ilgili rahatsızlıkları ortadan kaldıran Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'nin (İYS) bugünden itibaren hayata geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüketicilerin istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalar gibi ticari elektronik iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla İYS'nin oluşturulduğu belirtildi.

Söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılmasının amaçlandığı kaydedilerek, "İYS ile tüketicilerimiz verdiği tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecektir" denildi.

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen sürenin de 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya 'www.iys.org.tr' adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecektir. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tüketicilerimiz söz konusu onayları 1 Haziran 2021 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir. Belirlenen süreler içinde vatandaşlarımız tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılan veriler onaylı sayılacaktır. Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketicilerimiz diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecektir."