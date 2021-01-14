'Dünyanın en eski mağara resmi' yine değişti: Endonezya'daki bir domuz çizimi

Endonezya'da yapılan yeni bir keşifle 'dünyanın en eski mağara resmi' unvanı yine el değiştirdi.

Arkeologlar en az 45 bin yıl öncesine ait bir yaban domuzu çiziminin en eski mağara resmi olduğunu belirtti. Science Advances dergisinde yayınlanan bulgular aynı zamanda bölgedeki ilk insan yerleşimlerine dair bulgular da ortaya koyuyor.

Mağara resmi, Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden Maxime Aubert ile doktora öğrencisi Basran Burhan'ın Endonezyalı yetkililerle ortak yürüttükleri çalışmalar sırasında 2017'de Sulawesi adasında bulundu.

1.36 cm boy, 54 cm enindeki 136'ya 54 santimetre boyutundaki resimde erkek olduğu anlaşılan domuzun iki diğer domuzla kavga etmesi ya da etkileşim kurması anının çizildiği sanılıyor. Domuzun arkasında 2 el izi bulunuyor. Araştırmacılar, bu el izlerini çıkarabilmek için ellerine pigment tarzı bir madde dökmek zorunda kaldıklarını ve bu izlerden DNA örnekleri çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

World's oldest known cave painting found in Indonesia https://t.co/J46PYviAWz — The Guardian (@guardian) January 13, 2021

Dünyada mevcut kalan tek insan türü olan Homo sapiens tarafından yapıldığı düşünülen resmin bulunduğu Leang Tedongnge mağarası dik kayalıklarla çevrili, en yakın yola 1 saat yürüme mesafesindeki uzak bir vadide yer alıyor.

Toplumdan izole bir şekilde yaşayan Bugis topluluğu üyeleri, yağmurun yoğun olduğu dönemde su taşkını tehlikesinden dolayı girilemeyen mağaranın Batılılar tarafından ilk kez görüldüğünü söyledi.

‘Dünyanın en eski resmi’ olduğu düşünülen bir mağara resmi daha önce yine Endonezya'da Sulawesi Adası’nda bulunan vahşi hayvan çizimleriydi.