Sputnik V aşısına yönelik uluslararası bilimsel uzman kurulu kuruldu

Rusya Doğrudan Yatırım Forumu (RDIF) ve Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Sputnik V aşısına yönelik uluslararası bilimsel uzman kurulu kurdu. Kurulda ABD ve İngiltere dahil dokuz ülkeden alanında önde gelen bilim insanları var.