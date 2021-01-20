Avustralya'da okyanusun derinliklerinde yeni sünger türleri keşfedildi

Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters ve Lycopodina hystrix adı verilen yeni sünger türleri, Büyük Avustralya Körfezi'nin belirli bir bölgesinde, su yüzeyinden üç kilometreden fazla derinlikte yaşıyor.

Süngerler, akan deniz suyunu filtreleyerek yiyecek arayan çok hücreli hayvanlar olarak biliniyor, ancak yırtıcı olanları, örneğin küçük kabuklular gibi diğer sualtı sakinlerini avlamaya adapte olmuş türler olarak öne çıkıyor.

Avustralya'nın yırtıcı deniz süngerleri konusunda önde gelen uzmanlarından Queensland Müzesi üyesi Dr. Merrick Ekins, konuya ilişkin "Bu, derin okyanuslarımızın ne kadarının henüz keşfedilmediğini gösteriyor. Bu özel süngerler, derin deniz petrol arama için planlanan bölge olan Büyük Avustralya Körfezi'nin bu belirli bölgesinde bulunmaları bakımından tamamen benzersizdir" ifadelerini kullandı.

Ekins, Güney Avustralya’da keşfedilen bu yırtıcı süngerlele birlikte, ülkedeki toplam sünger türünün 25'e çıktığını kaydetti.