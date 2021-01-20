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    Dünya

    Dünya daha hızlı dönüyor: 2021 en kısa yıl olacak

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    Uzmanlar, dünyanın son 50 yılda Güneş etrafındaki dönüş hızının artması nedeniyle 2021 yılının normalden daha kısa olacağını bildirdi.

    Kanada'nın York Üniversitesi'nden astronomi ve fizik profesörü Paul Delaney, CTV Televizyonu’nda katıldığı 'Your Morning' programında, Dünya'nın dönüş hızının arttığını ve bu değişimin yeryüzünde zamanın yavaşlaması anlamına geldiğini belirtti.

    Bilimsel hesaplamalara göre, 2021’de ortalama bir gün, 24 saatlik (86 bin 400 saniye) normal bir güne göre 0,05 milisaniye daha kısa olacak.

    Kısalmanın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirten Prof. Delaney, eriyen buzulların dünya üzerindeki kütlenin konumlanma şeklini değiştirdiğini ve suların dünyanın dönüş eksenine yaklaştıkça onun dönme hızını arttırdığını ifade etti.

    Delaney, Dünya'nın bu durumunu daha hızlı dönebilmek için kollarını bedenine yaklaştıran bir patenciye benzetti.

    Söz konusu kısalmanın saniyeden çok daha az olacağından insanların günlük faaliyetlerini etkilemeyeceğine dikkati çeken Delaney, iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesinin zaman içinde küresel zaman dilimini ve günlerin belirlenmesini etkileyebileceği uyarısında bulundu. Delaney, bu durumu önlemek için 'artık saniye' uygulamasına geçilebileceğini kaydetti.

    Caldwell 40 ya da NGC 3626 olarak bilinen Aslan Takımyıldızı'nda yer alan galaksinin görüntüsü
    © Fotoğraf : NASA/ESA/P. Erwin(Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics)
    Dünya son 50 yıldır her zamankinden hızlı dönüyor, 'negatif artık saniyeye' başvurulabilir
    Ancak bazı uzmanlara göre, bu uygulama ile belirlenen takvim yılının son dakikasına fazladan 1 saniye eklemek Dünya'nın dönüş hızındaki değişikliği dikkate almayan otomatik saat uygulamalarının bulunduğu akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve iletişim sistemlerinde karışıklık yaratabilir.

    Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, (NIST) 1972’den 2016’ya kadar ortalama her 1,5 yılda bir 'artık saniye' eklenmişti. Ancak 2016’dan itibaren Dünya Rotasyon ve Referans Sistemleri Servisi (IERS), Dünya'nın dönüş hızındaki artış nedeniyle 'artık saniye2 uygulamasının artık gerekli olmadığını açıklamış, bu doğrultuda IERS, 2019 yılının Temmuz ayında 2020 için de artık saniyenin eklenmeyeceğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Dönüş, senet, yıl, Zaman, Dünya
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