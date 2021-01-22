ABD'de HIV'e karşı aylık kullanılacak kombine ilaca onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), insan bağışıklık yetmezliği virüsüne (HIV) karşı geliştirilen ve ayda bir kez kullanılacak 'Cabenuva' adlı kombine ilacı onayladı.

ABD'li yetkililer, FDA'nın, HIV taşıyanların her gün kullandığı haplar yerine, uzun süreli etkisini sürdürebilen ve ayda bir kez enjeksiyon yoluyla uygulanan 'Cabenuva' adlı ilacı onayladığını açıkladı.

'Cabenuva', Johnson & Johnson şirketine ait 'Rilpivirine' ve ViiV Healthcare şirketinin geliştirdiği 'Cabotegravir' ilaçlarından oluşuyor.

This is a watershed moment for #HIV treatment.



FDA approval of an injectable, once-a-month treatment for people living with HIV.



I think about our treatment options in the 80s and 90s - high pill burden and many side effects.



We've come a long way. https://t.co/ERUap3rTnD — David Malebranche, MD, MPH (@DMalebranche) January 21, 2021

​FDA'nın onayının, geleneksel HIV ilaçları kullanan yetişkinler ve virüse direnç göstermeyen kişiler için geçerli olduğu belirtildi.

Cabenuva'nın, hastaların özel yaşam gizliliğini koruyarak takip edilmesini kolaylaştırması bekleniyor.

The approval of the two-shot combo called Cabenuva is expected to make it easier for people to stay on track with their HIV medicines and to do so with more privacy. https://t.co/bEUEG1FFJs — PBS NewsHour (@NewsHour) January 22, 2021

​California Üniversitesi'nden HIV uzmanı Dr. Steven Deeks, ilacın HIV taşıyan hastaların yaşam kalitesini artıracağını söyledi.