SpaceX uzaya tek seferde 143 uydu gönderdi

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, dün ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden aynı anda 143 adet uydunun uzaya gönderileceği Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketini TSİ 17.55’te fırlatmayı planlamıştı. Fırlatma olumsuz hava koşulları nedeniyle dakikalar kala ertelenmişti. SpaceX, ertelenen fırlatmayı bugün TSİ 18.00’de başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Transporter-1 görevi kapsamında 133 tanesi ticari ve devlet uydusu, 10’u ise Starlink uydusu olmak üzere toplamda 143 adet ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek.

Watch Falcon 9 launch 143 spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/4A6IOgtDdV — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Musk, Starlink Projesi'yle dünyanın her yerine internet götürmeyi amaçlıyor.

SpaceX tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Roketteki Starlink uyduları, kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacak” denildi.