Robot Sophia'nın yaratıcıları pandemi nedeniyle seri üretime geçiyor

Temasın en aza indiği ve sosyal mesafenin hayati önem kazandığı koronavirüs pandemisiyle mücadelede robotlar daha fazla sahada olacak. Türkiye'ye de gelen insansı robot Sophia'nın üretici firması 4 robot modelinde seri üretime geçecek. Robot Sophia da insanların robotlardan korkmasına gerek olmadığını 'düşünüyor.'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin robot endüstrisi açısından yeni iş kolları yaratması beklenirken Hong Kong merkezli Hanson Robotics firması bu beklentiler doğrultusunda harekete geçti.

Firma, vatandaşlık alan ilk insansı robot Sophia dahil 4 robot modelinde seri üretime geçiyor.

Reuters'ın aktardığına göre firmanın kurucusu David Hanson, "Kovid-19 dünyasında insanların güvenliği için daha fazla otomasyona ihtiyaç duyulacak" dedi. Pandemi sürecinde robot kullanımının sağlık alanıyla sınırlı kalmayacağını söyleyen Hanson, perakende ve havayolu gibi sektörlerde de robotların işe yarayabileceğini dile getirdi.

Kesin bir sayı vermese de 2021'de büyük küçük tüm robotları satmayı hedeflediğini söyleyen Hanson, "Sophia ve Hanson robotları insana çok benzedikleri için eşsizler. İnsanların fena halde yalnız ve toplumdan izole hissettikleri böyle zamanlarda faydaları dokunabilir" ifadesini kullandı.

Makers of Sophia the robot plan a mass rollout https://t.co/sn7T4N3wGR pic.twitter.com/ousQsWxEWs — Reuters (@Reuters) January 25, 2021

​Öte yandan Hong Kong'daki laboratuvarda etrafı gezdiren robot Sophia'nın da bu konuda lafları hazırdı: "Benim gibi toplumsal robotlar hasta ve yaşlılara bakabilir. Zor zamanlarda bile iletişime yardımcı olabilir, terapi desteği sağlayabilirim."

© REUTERS / TYRONE SIU Sophia, Bazı insanların bu tür hassas görevleri robotlara emanet etmek konusunda tereddütlü olduğu için kendisine sorulan "İnsanlar robotlardan korkmalı mı?" sorusuna da bir mimikle şu yanıtı verdi: "Biri 'Korkulacak tek şey korkunun kendisidir' demişti."

Robot sektörünün diğer önemli oyuncuları da pandemiyle mücadele ediyor. SoftBank Robotics'in robotu Pepper maske takmayanların tespiti için kullanılıyor. Çin'de CloudMinds firması da robotların görev yaptığı bir saha hastanesi kurulmasına yardımcı olmuştu.

Bununla birlikte robot kullanımı pandemi öncesi dönemde de artıştaydı. Resmi verilere göre profesyonel hizmet robotlarının dünya çapındaki satışları 2018-2019 arasında yüzde 32 artarak 11.2 milyar dolara çıkmıştı.