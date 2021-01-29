Spotify 'kullanıcıların sesine kulak vermek' istiyor

Dünya genelinde 320 milyon kullanıcısı bulunan müzik platformu Spotify, kullanıcıların seslerini analiz edip ruh hali, cinsiyet, yaş veya konuşma tarzına göre şarkılar önermesine yarayacak bir teknolojinin patentini aldı.
2018'de başvurusu yapılan ve 12 Ocak'ta onaylanan bu patent sayesinde Spotify kullanıcıların seslerinin yanı sıra arka plan seslerine de 'kulak misafiri' olup dinleyicilere şarkı önerilerinde bulunabilecek. 'Çevresel veriler' de toplanarak kişinin yürüyüşte mi, partide mi yoksa bir toplu taşıma aracında mı olduğunun tespiti yapılabilecek.
Spotify wants to suggest songs based on your emotions - The streaming giant patents a method of suggesting songs based on a scan of your emotional state. https://t.co/SIJrxMMUTt #Macclesfield pic.twitter.com/FXt9J8j0Fk— CARA Technology (@CARA_Tech) January 28, 2021
Spotify bahsettiği 'ruh hali, cinsiyet, yaş ve konuşma tarzı' gibi kategorilerin yalnızca birer örnek olduğunu, başka sınıflandırmaların da kullanılabileceğinin altını çizdi. Ses analiziyle elde edilecek sonuçların, kullanıcının daha önce dinlediği müzik türleri ve arkadaşlarının müzik zevkleriyle birleştirilince çok daha yerinde şarkı önerileri yapılabileceği de vurgulandı.
Spotify has secured a horrifying patent to monitor its users' speech and background noise: https://t.co/sQrusAZHk5 pic.twitter.com/7cXP0gC5Os— Consequence of Sound (@consequence) January 28, 2021
Firmanın bu patentleri kullanıma sokup sokmayacağı, sokarsa bunu ne şekilde yapacağı henüz bilinmiyor.
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