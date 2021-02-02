Araştırma: Ayrılmayı düşünenler 'ben' ve 'biz' sözcüklerini daha çok kullanıyor

Reddit’te 6800 kullanıcının paylaştığı 1 milyonun üzerinde gönderiyi inceleyen araştırmacılar, kişilerin kullandıkları dilin ayrılıktan üç ay öncesinde değiştiğini, 'ben' ve 'biz' sözcüklerini daha sık kullanmaya başladıklarını ortaya koydu.

Yeni bir araştırma dil üzerinden eşlerin ayrılmayı düşündüğünü anlamanın yollarını açığa çıkarıyor. Texas Üniversiteli araştırmacıların yaptığı çalışma zamir kullanımının yakında bir ayrılık olasılığına işaret edebileceğini ortaya koydu.

Psikologlar bir ilişkinin sonunun eşler farkında olmasa da günlük hayatta kullanılan kelimelerden anlaşıldığını söylüyor. 6800 kullanıcının 1 milyondan fazla gönderisini inceleyen araştırmacılar, kişilerin ayrılıktan bir yıl önce ve sonraki dillerini analiz etti.

Araştırmacılar, kullanıcıların dilinin ayrılıktan 3 ay öncesinde değiştiğini ve 6 ay sonrasına kadar normale dönmediğini gözlemledi.

Araştırmanın baş yazarı Sarah Seraj “Görünüşe göre ayrılıklar, eşler henüz fark etmeden hayatlarını etkilemeye başlıyor. Ne kadar edat ve zamir kullandığımıza dikkat etmiyoruz fakat bu işlev kelimeleri bize kişisel bir değişim geçiren birinin psikolojik ve duygusal değişimi hakkında çok şey anlatabiliyor” dedi.

Saraj sözlerinin devamında “Dilde değişim daha kişisel ve gündeliğe yöneliyor. Bu analitik düşünmede azalma demektir. ‘Ben’ ve ‘Biz’ sözleri daha çok kullanılıyor, bu da bilişsel düşünmenin arttığına işaret. Bir meseleyi çözmeye yönelik düşünüyorlar ve bu insanları daha benmerkezci yapıyor. Bazen ‘ben’ sözcüğü depresyonla ilişkilendirilir. Çünkü kişi kendisine odaklanma ihtiyacı hissettiğinden diğerlerine dikkat veremez” ifadelerini kullandı.

Saraj gözlenen kalıpların ayrılık zamanı zirve yaptığını ve altı ay boyunca devam ettiğini söyledi. Araştırmacı bu durumun farklı konular konuşulurken de gözlendiğini ve bazı insanlarda 1 yıl boyunca düzelme gözlenmediğini belirtti. Bir yıl boyunca düzelme gözlenmeyen kişilerin defalarca ayrılık hikayelerini anlattıklarını ve iyileşmeyi zorlaştırdıklarını kaydetti.

Araştırmacı ekip, göstergelerin boşanma ve farklı duygusal durumlarla karşılaştırmalarda benzer etkiler buldu.