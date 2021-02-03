Rus kozmonot ‘yassılaşan’ Ay görüntüsünü paylaştı

Rus kozmonotun paylaştığı görüntülerde dolunayın gitgide ‘yassılaşarak’ kaybolduğu görülüyor.

Dolunayın batımı ile ilgili bilgi aktaran Rus kozmonot, "Ay ufkun arkasına kaybolmadan önce yansıyan ışığı Dünya’nın atmosferinden geçerek görüntüyü yamultuyor" açıklamasında bulundu.

Kud-Sverçkov, video geceleyin çekildiği için Dünya ufkunun objektife yansımadığını ve bu nedenle Ay’ın ‘boşlukta eriyormuş’ gibi göründüğünü ifade etti.

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