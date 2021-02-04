Günde bir fincan kahvenin erkekler üzerindeki beklenmedik bir etkisi ortaya çıkarıldı

Madrid Özerk Üniversitesi'nden bilim insanları, günde en az bir fincan kahve içen erkeklerin sağır olma olasılığının yüzde 15 daha az olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma sonuçları ResearchGate portalında yayınlandı.

Bilim insanları, her gün kahve tüketen 36 bin orta yaşlı kadın ve erkekle ilgili verileri izledi. Çalışmanın başında işitme testi yapılan adaylara daha sonraki 11 yıl boyunca iki kez daha test yapıldı.

Sonuçlar, işitme kaybını potansiyel olarak etkileyen diğer faktörler de dikkate alınarak analiz edildi. Örneğin, uzmanlar deneklerin sağlıklı bir yaşam tarzını takip edip etmedikleri, sigara içip içmedikleri, ne kadar yüksek sesli müzik dinlediklerini inceledi.

Araştırma sonucunda, günde en az bir fincan kahve içen erkeklerin sağır olma olasılığının yüzde 15 daha az olduğunu ortaya koyan bilim insanları, kadınlarda kahve tüketimi ile işitme arasında bir bağlantı tespit edemedi.

Araştırmacılar, bu fenomeni erkek ve kadın organizmalarının fizyolojisindeki farklılıklarla açıklıyor.

Araştırma ekibinden Dr. Marcos Machado-Fragu, çok fazla kahve içmenin işitme kaybını tamamen engellemeyeceği uyarısında bulunarak, “Kahve tüketiminin, içeceğin içindeki bazı bileşiklerin antioksidanlar ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle işitme fonksiyonu üzerinde faydalı etkileri olabilir” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar ayrıca, kahvenin kafeinli-kafeinsiz veya filtreli-filtresiz olmasına bakılmaksızın faydalarının aynı olduğunu kaydetti.