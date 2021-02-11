Çin'in keşif aracı 'Tienvın-1' Mars'ın yörüngesine girdi

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, 'Tienvın-1' Mars'a yaklaşmasının ardından hızını düşürerek, Mars'ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girdi.

Mars’ın yer çekim alanına ulaşan keşif aracı, bu aşamada çeşitli yörünge düzeltme hareketleri gerçekleştirerek mayıs veya haziranda gezegene iniş yapmak için uygun bölge bulacak.

Tienvın-1'de 'yörünge modülü', 'Mars'a iniş modülü' ve 'yüzey aracı' bulunuyor.

Keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor.

'Tienvın-1' 202 günlük uçuş gerçekleştirdi

Dünyadan 23 Temmuz 2020’de ayrılan 'Tienvın-12' 202 günlük uçuş gerçekleştirdi. Bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe kat etti.

Çince 'göklerdeki hakikati aramak' anlamına gelen 'Tienvın' misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.

Çin, son yıllarda Ay ve Mars keşif görevleri, uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferlerine yönelik iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.

Son 20 yılda ürettiği uydu, roket, mekik, keşif araçları ve diğer donanımlar ile kendine yeterli uzay programı geliştirme konusunda ciddi mesafe kaydeden Çin, Ay keşif programı kapsamında Çang-ı misyonları yürütüyor, uzay istasyonu kurma planı kapsamında da çalışmalarda bulunuyor.

Çin’in en son Ay’a gönderdiği 'Çang'ı-5' Dünya'nın uydusundan örnekler toplayarak, 17 Aralık 2020’de Dünya'ya dönmüştü. Çin, bu keşif görevini başarıyla tamamlayarak, Ay’dan örnekler toplayan üçüncü ülke olmuştu.