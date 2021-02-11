Domuzlar joystick kullanarak oyun oynamayı öğrendi

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, daha önce basit komutları yerine getirebilen, çoktan seçmeli puzzle’ları çözebilen domuzların sanılandan daha zeki olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, domuzların koşullu pekiştirme yöntemi ile joystick kullanmayı öğrendiklerini açıkladı.

Domuzların anlama ve öğrenme kapasitelerine ilişkin çalışma yapan Purdue Üniversitesi'nden araştırmacılar, dört domuza joystick kullanarak ekrandaki imleci kontrol etmeyi öğretti.

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan araştırmada, ödül mamaları kullanılarak uygulanan koşullu pekiştirme yöntemi ile domuzlara burunlarıyla joyctick’i kontrol etme eğitimi verildiği belirtildi.

Araştırma sırasında domuzlara imleci dört duvar benzer bir yapıdaki kenarlara çarptırmaları gereken bir oyun oynatıldı, duvarın yıkılmasıyla çıkan sesin ardından domuzlara ödül maması verildi.

Domuzlar başarılı oldukça oyundaki duvar sayısı azaltıldı. Araştırma ekibi son 50 oyunu üç, iki ve tek duvarın olduğu senaryolarda oynatarak analiz etti.

Sonuçlar, üç aylık erkek Yorkshire domuzları Hamlet ve Omelette'in, oyunun iki veya tek bir duvarla sunulduğu bölümleri tamamladıklarını ancak üç duvarla sunulduğunda bunu başaramadıklarını ortaya koydu.

Ebony ve Ivory isimli 15 aylık domuzların ise, üç duvar veya bir duvarlı oyunlarda daha başarılı oldukları gözlemlendi.