Arjantinli bilim insanları ilk dinozorlar ile aynı yaşta olan yeni bir sürüngen türü keşfetti

Arjantin’de ilk dinozorlar döneminde yaşadığına inanılan, daha önce bilinmeyen bir sürüngen türünün kalıntıları keşfedildi.

Arjantinli bilim insanları, ilk dinozorlar döneminde yaşadığına inanılan, daha önce bilinmeyen bir sürüngen türünün kalıntılarını keşfetti. Araştırmacılara göre yeni keşfedilen yaratıkların fosilleri, otobur sürüngenler olan Rhynchosaur türüne ait.

Arjantin’in kuzeybatısında yer alan La Rioja eyaletindeki Talampaya Milli Parkı'nda bulunan fosiller kafatası, çene, sakrumun bir kısmı, kuyruk omurları ve uyluğun bir kısmının fragmanları şeklinde sıralandı ve bu türün farklı temsilcilerine ait olduğu belirtildi.

🦕 Presentan una nueva especie de rincosaurio de 230 millones de años de antigüedad.



Investigadores dieron a conocer a Elorhynchus carrolli, un cuadrúpedo y herbívoro de unos tres metros de longitud que compartió hábitat con los primeros dinosaurios.



👉 https://t.co/RfjVS7hXN4 pic.twitter.com/9u2LyJKPOE — Agencia CTyS - UNLaM (@CTyS_UNLaM) February 12, 2021

Matans Üniversitesi CTyS-UNLaM Bilim Teşvik Ajansı, konuya ilişkin "Araştırmacılar, ilk dinozorlarla birlikte yaşayan, yaklaşık üç metre uzunluğunda dört ayaklı otoburlar olan yeni bir Rhynchosaur türü keşfetti" açıklamasında bulundu.

Rhynchosaur sürüngenleri vücut yapısı bakımından şimdiki kertenkelelere benziyor, bacakları vücudun yanlarında bulunuyor ve mideleri yerle temas ediyor. Gelişmiş bir kafatasına ve üst gagaya sahip olan bu otobur yaratıkların on milyonlarca yıl önce bitki örtüsündeki değişiklikler ve erken dinozor türleriyle rekabet nedeniyle neslinin tükendiği düşünülüyor.