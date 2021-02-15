NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars'a yaklaştı: 2.5 milyon Türk adını yazdırmıştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), Mars'ı incelemesi için fırlattığı gezginci keşif aracı Perseverance Kızıl Gezegen’e ulaşmak üzere. Daha önce NASA’nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance yanında ismini yazdıran milyonlara ait bu bilgilerle yol alıyor.

Geçtiğmiz yıl Atlas 5 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılan Perseverance hedefine ulaşmak için geri sayıma geçti. Uzay aracının 18 Şubat’ta Kızıl Gezegen’e ulaşacağı açıklandı.

Adı 'sebat' anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi. Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracına oldukça benzeyen araç, Kızıl Gezegen'in 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlar sayesinde buranın jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak.

Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra 'Ingenuity' adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürüyor.

Daha önce NASA’nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance yanında ismini yazdıran milyonlara ait bu bilgilerle yol alıyor.

Söz konusu kampanyaya en çok başvuru ise Türkiye’den olmuştu. Uzay aracında Türkiye’den kayıt olan 2.5 milyon kişinin ismi bulunuyor.