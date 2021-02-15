Antarktika'daki buz sahanlığında yeni bir yaşam formu keşfedildi

Antarktika'da buzulların içindeki hayvan türlerini araştırmak için çalışma yapan bilim insanları, tesadüfen yeni bir yaşam formu keşfettiklerini açıkladı.

Antarktika'daki buzullarda yaşayan canlı türleri hakkında araştırma yapan bilim insanları Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'nda yeni bir yaşam formu buldu.

EurekAlert dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları, deniz tabanındaki kaya parçasına tutunmuş süngere benzer canlılar hakkında bilgi edinmek için Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'nda 900 metrelik sondaj yaptı. Kamera yardımıyla buzulların derinliklerine inen araştırmacılar, 'tuhaf' bir yaşam formu keşfettiklerini açıkladı.

Dergide, "Bu çalışma, deniz tabanındaki bir kayaya tutunmuş, süngerlere ve potansiyel olarak daha önce bilinmeyen birkaç türe benzer sabit hayvanların varlığını keşfeden ilk çalışmadır" ifadelerine yer verildi.

Scientists Accidentally Discover Strange Creatures Under a Half Mile of Icehttps://t.co/3pZ2GGCTta



Breaking All the Rules: The First Recorded Hard Substrate Sessile Benthic Community Far Beneath an Antarctic Ice Shelf. By @griffiths_huw et al. https://t.co/1YVFIRJS0U pic.twitter.com/HUqk1HdMSj — Lukas VF Novak (@animalculum) February 15, 2021

'Bu keşif, talihli kazalardan biri oldu'

Araştırma ekibinin lideri Dr. Huw Griffiths, "Bu keşif, talihli kazalardan biri oldu. Bize, Antarktika deniz yaşamının inanılmaz derecede özel olduğunu bir kez daha göstererek yeni fikirler verdi" dedi.

Bilim insanları, söz konusu keşfin buzul dünyasına dair yeni soruları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Organizmaların oraya nasıl ulaştıklarını ve ne zamandır var olduklarına dair soruların yanıtlanması gerektiğini belirten Griffiths, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorulara cevap vermek için bu canlılara ve çevreye daha yakından bakmamız gerekiyor. Kutup bilimcileri olarak, yeni formları çalışmanın yaratıcı yollarını inşa etmeliyiz ki bu sorulara yanıt bulabilelim."