ABD’de nesli tükenmekte olan gelincik türü başarı ile klonlandı

ABD’li bilim adamları, 30 yıl önce ölen bir hayvanın genlerini kullanarak nesli tükenme tehlikesi olan kara ayaklı gelinciği klonlamayı başardı.

ABD'de bilim insanları, bir kara ayaklı gelinciği 30 yıl önce ölen Willa adlı bir başka kara ayaklı gelinciğin dondurulmuş hücrelerinden klonlayarak ülkede nesli tükenen bir hayvanı ilk kez klonlamış oldu.

Elizabeth Ann adı verilen klon gelincik, 10 Aralık tarihinde dünyaya geldi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kara ayaklı gelinciklerin, araştırmalara göre sayılarının 500’ün altına düştüğü ve bu gelinciklerin vahşi doğada yaşamlarını sürdürdükleri belirtiliyor.

Additional footage of the lovely Elizabeth Anne. 🙂 pic.twitter.com/fz7HnwyI1F — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

​Shiftdelete'in aktardığına göre 1981 yılında ABD’de bir köpeğin bulduğu ölü kara ayaklı gelinciğin genlerinden klonlanan Elizabeth Ann isimli gelincik, evcil görüntüsünün yanı sıra tehlikeli ve yırtıcı yapısıyla dikkat edilmesi gereken canlıların başında geliyor.

Uzmanlar, klonlanan kara ayaklı gelinciğin evcil bir hayvan olmadığı, insan parmağını kopartabilecek bir ağız yapısına sahip olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi Pete Gober yaptığı açıklamada, Elizabeth Ann isimli kara ayaklı gelinciğin, kendi gözetimleri altında klonlandığını, Kolorado’da bulunan bir üreme tesisinde neslin tükenme tehlikesine karşın gözetim altında tutulacağını belirtti. Açıklamalara göre Elizabeth Ann, doğaya salınmayacak ve neslin devamının getirilmesi için kullanılacak.

Kara ayaklı gelinciklerin neslinin tükenme tehlikesinin nedeni olarak, pirelerin taşıdığı bakteriyel enfeksiyon olarak ortaya çıkan ”Silvatik Veba” hastalığı olduğu ileri sürülüyor. Elizabeth Ann isimli kara ayaklı gelinciğin başarı ile klonlanmasının ardından klonlanmayı bekleyen 1.100’den fazla nesli tükenmiş canlı türü için yakında harekete geçileceği belirtildi.