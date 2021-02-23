Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi

Weill Cornell Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, New York’ta Kovid-19 hastalarının yoğun olarak görüldüğü hastanelerin birinde doğum yapan 88 kadına ait kan örnekleri incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda doğan bebeklerin yüzde 78’inin göbek kordonundan alınan kan örneklerinde antikor tespit edildi.

Pregnant women can pass along protective COVID-19 antibodies to their babies, according to a study in @AJOG_thegray by Drs. Yawei Jenny Yan, Laura Riley (@obdocriley) and colleagues from @WCMCPathology, @WCM_OBGYN and @nyphospital.https://t.co/5KqOZwAtoB pic.twitter.com/g3BSgAHXDU — Weill Cornell Medicine (@WeillCornell) February 22, 2021

​Çalışmaya katılan kadınlarda, daha önce Kovid-19 ile enfekte olduklarını gösteren antikorlara rastlandığı ve bunların yüzde 58’inin asemptomatik olduğu bildirildi.

Antikorlar, plasenta yoluyla anneden bebeğe geçiyor

Uzmanlar, Kovid-19 testi sonucunda bebeklerde aktif virüsün bulunmadığına, antikorun anneden plasenta yoluyla transfer edildiğine işaret etti.

Çalışmada, Kovid-19 ile semptomatik enfeksiyonu olan annelerin, asemptomatik olanlara göre daha yüksek antikor seviyelerine sahip olduğu kaydedildi.

Araştırmanın ayrıntıları, Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum (American Journal of Obstetrics and Gynecology) adlı dergide paylaşıldı.