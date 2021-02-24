Araştırma: Koronavirüse yakalanan her beş kişiden biri en az 6 ay saç dökülmesi yaşıyor

Çin'de yapılan yeni bir araştırma, Kovid-19 atlatan her beş hastadan birinin, ilk altı ay içinde saç dökülmesi yaşadığını ortaya koydu.

Çin’de farklı sağlık kurumlarında çalışan 30 bilim insanı, koronavirüse yakalananların ilk 6 ay içerisinde yaşadığı etkiler üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Ekip, geçen yıl Vuhan'daki Jin Yin-tan Hastanesi'nden 7 Ocak ile 29 Mayıs tarihleri arasında taburcu edilen 1655 hastadaki etkileri altı ay boyunca takip etti.

Bu süreç içerisinde hastalara yaşadıkları semptomlarla ilgili sorular soruldu, düzenli olarak kan tahlili yapıldı, 6 dakikalık yürüme testi ve çeşitli fiziksel muayeneler gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, Kovid-19’u yenenlerin çoğunlukla yorgunluk, kas zayıflığı, uykuya dalmada güçlük, anksiyete veya depresyon gibi durumlardan muzdarip olduğunu gözlemlerken, azımsanamayacak bir kısmının, saç dökülmesi de yaşadığını belirledi.

Buna göre, 1655 hastadan 359'unun (yüzde 22) enfekte olduktan sonraki altı ay içinde saç dökülmesi problemi yaşadı.

Araştırmacılar saç dökülmesinin strese verilen normal bir psikolojik reaksiyon olduğunu ve kısa bir süre sonra ortadan kaybolduğunu belirtti. Ancak, 6 aydan uzun süren saç dökülmesinin endişe verici olabileceği belirtildi ve bunun Kovid-19’un alopecia (yama şeklinde saçlardaki açıklık) gibi ciddi durumlara neden olduğunun kanıtı olduğunu ifade etti.

Çalışmaya göre, hastaların dörtte üçünden fazlası (yüzde 76), koronavirüsü atlattıktan altı ay sonra bile en az bir semptom gösterdi. Bu kişilerin yaklaşık üçte ikisi (yüzde 63) bu semptomların yorgunluk veya kas güçsüzlüğü olduğunu bildirdi. Yüzde 25'i ise anksiyete ya da depresyon yaşadığını söyledi. Yüzde 26'sı uyku problemi yaşadığını bildirirken, yüzde 11'i ise koku duyusunun hala geri gelmediğini ifade etti.

Lancent dergisinde yayımlanan çalışmada, hastaların yaş ortalamasının 57 ve yüzde 52'sinin erkek olduğu belirtildi.

İngiltere'de de benzer semptom görüldü

Öte yandan, İngiltere'nin Devon kasabasından da araştırmalarla örtüşen bir vaka haberi geldi. Geçen martta koronavirüse yakalan 45 yaşındaki Abby Read isimli kadın, saçının döküldüğünü ve başında kısmı kellik oluştuğunu söyledi. Bu fotoğtafları Facebook hesabından paylaşan Read, yeni saçlarının yaklaşık 6 ay sonra çıkmaya başladığını belirtti. Read ayrıca, enfekte olduğu süre boyunca öksürük ve ateş gibi genel semptomları göstermediğini söyledi.

Covid sufferer only realised she had been infected with the virus when large clumps of her hair started falling outhttps://t.co/YpVn2NwjTo — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 23, 2021

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