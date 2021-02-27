Moskova’da Sputnik Light araştırmasına katılanlar aşılanmaya başladı

Rakova, “Gönüllüler test edildikçe aşılama hacimleri de artacak. Şu anda yoğun olarak başvuru yapılıyor, iki gün içinde 490 kişi muayene edildi” diye konuştu.

Kovid-19’a yakalanmayan ve son iki hafta içinde akut solunum yolu enfeksiyonu geçirmeyen, bir ay içinde aşı yaptırmayan, SARS-CoV-2'ye karşı antikor geliştirmeyen ve şiddetli alerjik reaksiyonları olmayan 18 yaşın üzerinde herhangi bir bireyin gönüllü olabileceğini hatırlatan Rakova, ağır kronik hastalığı olanların, ayrıca hamile ve emziren kadınların araştırmaya katılmasının önerilmediğini sözlerine ekledi.

Rakova, “Bu aşının iyi bağışıklık tepkisi oluşan ve ilk replikasyonda yeterli düzeyde antikor geliştirebilen 18 ila 30 yaş arası gençler için kullanılacağı varsayılıyor. Sputnik Light, Sputnik V ile kombine olarak aşılama için daha fazla imkan sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Moskova'da koronavirüs aşısının nazal olarak (burundan) uygulanan türünün üzerinde de bir çalışmanın planlandığını söyleyen yetkili, Gamaleya Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuda izin almak için gerekli belgeleri hazırladığını, nazal aşılamanın enjeksiyonların kontrendike olduğu kişilerde kullanılmaya uygun olmasının beklendiğini aktardı.

‘Birkaç ay içinde çözülmesini umuyoruz’

Başkentte planlanan bir başka araştırmanın da ergenlere yönelik Sputnik V aşısı testleri olduğunu belirten Rakova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ergenler için Sputnik V aşısı testleri, ancak yetişkinlere yönelik Sputnik V aşısı ile ilgili kalıcı tescil sertifikası alındıktan sonra, tescil sonrası klinik denemelerin nihai sonuçları alındığı zaman başlayabilir. Bu konunun da birkaç ay içinde çözülmesini umuyoruz.”

Moskova’da tekrar aşılamanın ne zaman gerekeceğinin saptanması için aşılama sonrası bağışıklık kalıcılığı konusunda da araştırmaların devam ettiğine dikkat çeken Rakova, “İki bin gönüllü seçiyoruz ve bu kişilerden altı ay boyunca her ay antikor kontrolü için kan alacağız. Yaz sonunda ya da sonbahar başında bağışıklık süresi hakkında gerekçeli sonuçlara varmamıza imkan sağlayacak bir veri paketinin oluşmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.