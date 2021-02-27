Swissmedic: İsviçre’de en az 16 kişi Kovid-19 aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

İsviçre’de tedavi ve sağlık alanındaki mevzuatı düzenleyen kurum Swissmedic, ülke genelinde en az 16 kişinin Kovid-19 salgınına karşı aşılandıktan sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kovid-19 aşısının yol açtığı tahmin edilen 364 yan etki bildirimini inceleyen Swissmedic, ülkede en az 16 kişinin koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

199’u Pfizer, 154’ü ise Moderna aşısı olmak üzere aşılamadan sonra 364 olası yan etki bildirisini inceleyen kurum, vakaların arasında 4 anafilaktik şok ve 16 ölüm olmak üzere toplam 95 ciddi reaksiyonun görüldüğünü aktardı.

Açıklamada, “Ciddi olan 16 vakada insanlar, aşılanma sonrasında çeşitli zaman aralıklarında hayatını kaybetti. Bu kişilerin ortalama yaşı 86 idi ve birçoğunun zaten ciddi hastalıkları vardı” ifadelerine yer verildi.

Swissmedic’in verilerine göre vakaların analizinde, ölüm nedeninin aşı olduğuna dair kanıtlara ulaşılmadı.

Toplu Kovid-19 aşılamasının geçen yılsonu başladığı İsviçre’de halihazırda aktif olarak Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları uygulanıyor.

Yetkililer, geçen hafta 500 binin üzerinde kişinin aşılandığı duyurmuştu.