Rusya ve Çin, Ay istasyonu kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rusya ile Çin'in Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu kurulmasıyla ilgili mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Roscosmos'tan yapılan açıklamada "Roscosmos Genel Müdürü Dmitriy Rogozin ve Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkanı Bay Zhang Kejian, Rusya ve Çin hükümetleri adına Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun kurulması için iki ülke arasında işbirliği yapılmasını öngören bir mutabakat zaptı imzaladı" dendi.

Daha önce Rus basınına konuşan, mutabakat zaptının,'ın ve derinilişkin ortak veri merkezinin kurulmasında iki kurum arasında işbirliği yapılmasını öngören anlaşma uyarınca hazırlandığını söylemişti.

12 Şubat'ta Rusya hükümetinin Roscosmos'un Çin Ulusal Uzay İdaresi'yle Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun kurulmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalanması önerisini kabul ettiği ve kararnamenin Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalandığı açıklanmıştı.

Mart 2020'de Rusya ve Çin'in ikili çalışma grubu düzeyinde Ay'da üs kurmak için işbirliği imkanlarını araştırdığı belirtilmişti. Roscosmos, ikili anlaşmalar çerçevesinde, Rus Luna-26 yörünge aracının gelecekte Ay’ın yüzeyine iniş yapacak Çin modülleri için yer belirleyeceğini duyurmuştu.