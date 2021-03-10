NASA'nın 20 yılın en iyileri listesinde Van Gölü de yarışıyor

NASA aralarında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının da yer aldığı ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışma başlattı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş Dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı.

‘Dünya Turnuvası’ ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Sabah’tan Hasan Ay’ın aktardığına göre, astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisi verildi.

Yarışmanın formatına göre ikili gruplar halinde seçilen fotoğraflar arasında katılımcıların seçim yapması gerekiyor.

Van Gölü fotoğrafı, Tayland ve Kamboçya'nın sarı ve yeşil ışıklarının yansıtıldığı fotoğrafla yarışıyor.

Fotoğraflar arasında kırmızı rengiyle tanınan Bolivya'daki Colorado Gölü, Bahamalar'daki Andros Adaları üzerinde oluşan bulutlar, Japonya'nın ışıkları, güneybatı Rusya'daki devasa kanola tarlaları, Sina Yarımadası, ABD'deki Grand Kanyon, Himalayar, Sahra Çölü üzerindeki bulutlar, 2015'deki Maysak Tayfunu'nun gözünün uzaydan görünüşü, Alaska'daki Clevlan Yanardağı'nın görüntüleri yer aldı.

The Earth Observatory'de düzenlenen yarışma 15 Mart'a kadar devam edecek.