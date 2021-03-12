Çift yumurta ikizlerinde rekor: Doğum oranları tarihin en yüksek seviyesinde

Bilim insanları, dünya çapında çift yumurta ikizi bebeklerin doğum oranlarının 'her zamankinden yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanlarının araştırmalarına göre, yılda 1.6 milyon rakamıyla çift yumurta ikizleri tarihin en yüksek doğum oranını gördü.

Uzmanlara göre, buna tüp bebek, sperm enjeksiyonu, suni döllenme gibi tıbbi yardım seçeneklerinin yaygınlaşması neden oluyor.

'Human Reproduction' dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi profesörü Christiaan Monden, yaşanan artışla ilgili olarak "Dünyadaki ikiz sayıları 20. yüzyılın ortalarından bu yana hiç olmadığı kadar yüksek ve muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyesi olacak" açıklamasında bulundu.

En yüksek oran Afrika'da

Araştırmada, gelişmiş ülkelerde 70'li yıllardan beri kullanılan yardımcı üreme teknolojilerinin artışı, doğum yapma yaşının ilerlemesi ve hamilelik önleyici ilaçların kullanımı da ikiz doğum oranlarını artıran etkenler arasında gösterildi.

135 toplanan veriyle ve 1980-85 ile 2010-15 yıllarındaki verilerin karşılaştırıldığı araştırmada, ikiz bebeklerde en yüksek orana Afrika'nın ulaştığı ortaya çıkarıldı.

Ancak uzmanlar, bu oranın dünyanın en fakir bölgesi olan Afrika'da artmasından ötürü endişeli.

Monden, kiz doğumların 'bebekler arasında daha yüksek ölüm oranına ve hamilelik sırasında daha fazla komplikasyona yol açtığınına' dikkat çekerken, araştırmanın diğer yazarlarından Jeroen Smits ise "Düşük ve orta gelirli ülkelerde ikizlere daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle Sahra altı Afrika'da, daha önceki araştırmalarımıza göre her yıl yaklaşık iki ila üç yüz bin ikiz yaşamlarının ilk yılında hayatlarını kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzmanlar, bu oranın çift yumurta ikizlerinde arttığını, 'Monozigot' olarak bilinen tek yumurta ikizlerinin sayısının aynı kaldığını söyledi.