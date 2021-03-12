NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anına ait yeni görüntü yayınladı

NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. Perseverance'in Mars yüzeyine iniş anına ait yeni bir görüntü yayınlandı.
NASA'nın uzay aracının ağzıyla yaptığı açıklamada, "İnişimi yapmak için kullandığım fotoğraflara bakıyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde yönümü buldum ve inmeden önceki son 3 dakika içinde en güvenli hedefi seçtim" ifadeleri kullanıldı.
You’re looking at the real deal images I used to make my pinpoint landing. This is how I quickly got my bearings and picked the safest target in the last three minutes before touchdown. How it works: https://t.co/Q1dBl8ZH8x pic.twitter.com/HK6uuKbLcQ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 11, 2021
NASA, Perseverance'ı Mars'taki potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz 2020'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatmıştı. Uzay aracı, 19 Şubat'ta Mars'a başarılı şekilde iniş yapmıştı.
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