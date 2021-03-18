Perseverance aracının 'sürüş sesi' endişe yarattı: 'Bu sesleri arabamda duysaydım kenara çekip çekici çağırırdım'

NASA’nın Mars'a gönderdiği Perseverance aracından toplanan veriler ulaşmaya devam ediyor.

Son olarak, aracın MARS yüzeyindeki test sürüşünün ses kaydı bilim insanlarına ulaştı.

Aracın metal tekerleklerinden çıkan metalik sesler ise endişe yarattı.

Projenin mühendislik ekibinde yer alan Dave Gruel, çıkan seslerle ilgili olarak "Bu sesleri arabamda duysaydım kenara çekip çekici çağırırdım. Ancak sesi ne duyulduğu ve sesin nerede kaydedildiği düşünüldüğünde her şey yerine oturuyor" ifadelerini kullandı.

NASA'ya göre ayrıca, aracın sürücü esnasında 'beklenmedik derecede tiz bir çizilme' sesi duyuluyor ve mühendisler bu sesin kaynağını araştırmaya devam ediyor.

Üzerinde 2 mikrofon taşıyan Perseverance, mikrofonlarından biriyle rüzgar ve lazer seslerini, diğeriyle ise alçalma ve inişi kaydetmeyi amaçlıyordu. İkinci mikrofon, Mars'a inişin sesini kaydedemedi, ancak aracın sürüş sesini kaydetmeyi başardı.

🔊 Hear that? That’s the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we’ve captured sounds while driving on Mars.



Read full story: https://t.co/oqdnCJShjm pic.twitter.com/yKwypUSnE7 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 17, 2021

​Üzerinde bulunan 6 metal tekerleği ile iki hafta önce 33 saatlik ilk test sürüşünü gerçekleştiren aracın sesi, Kaliforniya, Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı tarafından Çarşamba günü yayınlandı.

30 Temmuz 2020'de yola çıkan Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'e 18 Şubat 2021'de inmişti.