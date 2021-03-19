Küba'da yeni koronavirüs aşısı yolda: Son denemeler için onay verildi

Küba'da çalışmaları devam etmekte olan aşılardan biri için insan denemeleri için onay verildiği ve 19 ila 80 yaşları arasında yaklaşık 48 bin kişi üzerinde deneneceği öğrenildi.

Küba'nın ilaç düzenleme kurumu, geç dönem klinik denemeler için ikinci bir koronavirüs aşısının onaylandığını açıkladı.

Aşı konusunda uzun süredir çalışmalar yürüten Küba, kendi koronavirüs aşıl çalışmalarına devam ettiği için kitlesel aşılamaya başlamayan birkaç ülkeden biri.

ABD ambargolarına rağmen başarılı bir sağlık sistemi olan Küba'da, 'Soberana 2 (Egemenlik)' aşısının üretimine başlanmıştı.

Küba'daki bir diğer aşı adayı olan ve ismini Jose Marti'nin bir şiirinden alan Abdala (CIGB-66) ise, Küba'nın doğu illerinde 19 ila 80 yaşları arasında yaklaşık 48 bin gönüllü üzerinde denenecek.

Çalışmanın Temmuz ayında tamamlanacağı ve sonuçlarının da Ağustos ayında yayınlanacağı belirtildi.

Küba, geçen yılın sonlarında sınırlarını açtıktan sonra pandeminin başlamasından bu yana en kötü koronavirüs salgınını yaşıyor. Hükümet ise, aşı çalışmalarının ve aşılama işleminin bu ay içerisinde biteceğini açıklamıştı.