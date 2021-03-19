Rusya, AstraZeneca aşısıyla kombine edilecek Sputnik V'nin ikinci bileşenini hazirandan itibaren temin edecek

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Sputnik V-AstraZeneca kombine aşısı için kullanılacak Sputnik V'nin ikinci bileşenini haziran ayından itibaren tedarik etmeye başlayabileceklerini duyurdu.

CNN Phillipines'e demeç veren RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, "Yılın ortasından itibaren AstraZeneca'nın birinci iğnesine ikinci iğneyi tedarik etmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Bu, aşı alanında bu tür bir uluslararası işbirliğinin ilk örneği olacak" dedi.

Sputnik V aşısının yüksek etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldıktan sonra Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Araştırma Merkezi, AstraZeneca’ya şirketin kendi aşısının etkinliğinin artırılması için Sputnik V’deki bileşenlerden birinin kullanılmasını teklif etmişti. Teklifi kabul eden AstraZeneca, klinik araştırmalarında kendi aşısını Sputnik V aşısının adenovirüs serotip 26 vektörü ile birleştirerek kullanıyor.

Aralık ayında Rusya ve İngiltere'de geliştirilen Kovid-19 aşılarını birleştirme kararı alan Gamaleya Araştırma Merkezi ile AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ve R-Pharm eczacılık şirketinin dahil olduğu bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Diğer yandan RDIF'in teklifi, Rusya tarafının girişimci yaklaşımı konusunda bir örnek teşkil etmişti. Rusya sadece dünyanın en etkili koronavirüs aşısını geliştirmekle kalmayıp iki vektör teknolojili bir dizi aşının geliştirilmesi için Sputnik V'nin vektörlerinin kullanılmasını önermişti.