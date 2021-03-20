Kayıt
01:22 20 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Soyuz-2.1b

    Dünyanın ilk ultra hafif nano uydu optiği 20 Mart'ta Baykonur'dan fırlatılacak

    © Sputnik
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103117/91/1031179157_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_48dc0b8edb92855697cca9cc9a2995df.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/bilim/202103201044072337-dunyanin-ilk-ultra-hafif-nano-uydu-optigi-20-martta-baykonurdan-firlatilacak/

    Samara Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından geliştirilen ultra hafif optik uzaktan algılama sistemleri, Rus 'Soyuz-2.1a' fırlatma aracının yük kümesinin bir parçası olarak uzayda Rus nano uydularında test edilecek.

    Samara Ulusal Araştırma Üniversitesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, testler Rus nano uyduları Cube SX-HSE ve Cube SX Sirius HSE'de gerçekleşecek. Nano uydulardan gelen görüntüler yörüngeden alındıktan sonra bilgisayarda işlenmek üzere Samara Üniversitesi'ne iletilecek.

    Açıklamada, Samara Üniversitesi Teknik Sibernetik Bölümü’nden Prof. Roman Skidanov'un "Yer testleri döngüsü normal şekilde geçti, ancak bu testler öncelikle aşırı yük ve sıcaklıklara karşı dirençle ilgiliydi. Şimdi optiklerin yörüngede nasıl çalışacağını göreceğiz, bu öncelikle uydu stabilizasyon sistemlerine bağlı olacak" ifadelerine yer verildi.

    Sistemin, üniversitede geliştirilen modern telefoto lenslerin, mercek ve ayna sisteminin yerini alabilen ve çok düşük bir ağırlığa sahip düz kırınımlı bir merceğe dayandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Kırınım merceğinin üretiminde, 10 mikrometre kalınlığında ışığa dirençli bir madde ile kuvars cam yüzeyine direnç uygulanıyor. Bir lazer ışını kullanılarak direnç üzerinde 256 seviyeli bir mikro ray oluşturuluyor. Onun yardımıyla, nesneye ‘yaklaşılıyor’ ve distorsiyon telafisi, derin öğrenme sinir ağlarına dayalı olarak elde edilen görüntülerin bilgisayar tarafından işlenmesiyle sağlanıyor. Önceden, kırınımlı lenslere dayalı optikler uzayda kullanılmıyordu."

    Düşük ağırlık ve boyuta ek olarak, kırınımlı mercek üzerindeki optiklerin fiyat açısından da avantajlı olduğu, örneğin, Gecko Imager’in küp uydusu için standart objektifin yurt dışındaki fiyatı yaklaşık 23 bin euro  iken, Samara optik sisteminin çok daha ucuza mal olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Nano uyduların minyatür optik sistemleri çözünürlük açısından, 500 kg ila birkaç ton ağırlığındaki büyük ERS cihazlarına kurulan özel optiklerden kesinlikle daha düşüktür" denildi.

    Bu nedenle, ilk optik sistemlerin beklenen çözünürlüğünün piksel başına yaklaşık 100 m olacağı, bununla birlikte, kompakt optiklere sahip düşük bütçeli nano uydular temelinde, bir ya da başka büyük uyduların doğru yerde olmasını beklemeden, dünyanın yüzeyinin gerekli kısmının görüntüsünü gerçek zamanlı olarak elde edebilecek yüzlerce uzay aracından büyük ölçekli yörünge grupları oluşturmanın mümkün olabileceği kaydedildi.

    Rus uzay aracı ile birlikte, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan, BAE, Güney Kore, İsrail, Tayland, Brezilya, Hollanda, Arjantin, Macaristan, İspanya, Slovakya ve Tunus uydularının da yörüngeye gönderilmesinin beklendiği ifade edildi.

    Etiketler:
    Baykonur Uzay Üssü, Rusya, nano uydu, Uydu, Soyuz-2.1a, Samara Ulusal Araştırma Üniversitesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
    Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    İç savaşın başlamasının 10. yıldönümünde Suriye'deki durum
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet