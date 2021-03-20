Dünyanın ilk ultra hafif nano uydu optiği 20 Mart'ta Baykonur'dan fırlatılacak

Samara Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından geliştirilen ultra hafif optik uzaktan algılama sistemleri, Rus 'Soyuz-2.1a' fırlatma aracının yük kümesinin bir parçası olarak uzayda Rus nano uydularında test edilecek.

Samara Ulusal Araştırma Üniversitesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, testler Rus nano uyduları Cube SX-HSE ve Cube SX Sirius HSE'de gerçekleşecek. Nano uydulardan gelen görüntüler yörüngeden alındıktan sonra bilgisayarda işlenmek üzere Samara Üniversitesi'ne iletilecek.

Açıklamada, Samara Üniversitesi Teknik Sibernetik Bölümü’nden Prof. Roman Skidanov'un "Yer testleri döngüsü normal şekilde geçti, ancak bu testler öncelikle aşırı yük ve sıcaklıklara karşı dirençle ilgiliydi. Şimdi optiklerin yörüngede nasıl çalışacağını göreceğiz, bu öncelikle uydu stabilizasyon sistemlerine bağlı olacak" ifadelerine yer verildi.

Sistemin, üniversitede geliştirilen modern telefoto lenslerin, mercek ve ayna sisteminin yerini alabilen ve çok düşük bir ağırlığa sahip düz kırınımlı bir merceğe dayandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kırınım merceğinin üretiminde, 10 mikrometre kalınlığında ışığa dirençli bir madde ile kuvars cam yüzeyine direnç uygulanıyor. Bir lazer ışını kullanılarak direnç üzerinde 256 seviyeli bir mikro ray oluşturuluyor. Onun yardımıyla, nesneye ‘yaklaşılıyor’ ve distorsiyon telafisi, derin öğrenme sinir ağlarına dayalı olarak elde edilen görüntülerin bilgisayar tarafından işlenmesiyle sağlanıyor. Önceden, kırınımlı lenslere dayalı optikler uzayda kullanılmıyordu."

Düşük ağırlık ve boyuta ek olarak, kırınımlı mercek üzerindeki optiklerin fiyat açısından da avantajlı olduğu, örneğin, Gecko Imager’in küp uydusu için standart objektifin yurt dışındaki fiyatı yaklaşık 23 bin euro iken, Samara optik sisteminin çok daha ucuza mal olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Nano uyduların minyatür optik sistemleri çözünürlük açısından, 500 kg ila birkaç ton ağırlığındaki büyük ERS cihazlarına kurulan özel optiklerden kesinlikle daha düşüktür" denildi.

Bu nedenle, ilk optik sistemlerin beklenen çözünürlüğünün piksel başına yaklaşık 100 m olacağı, bununla birlikte, kompakt optiklere sahip düşük bütçeli nano uydular temelinde, bir ya da başka büyük uyduların doğru yerde olmasını beklemeden, dünyanın yüzeyinin gerekli kısmının görüntüsünü gerçek zamanlı olarak elde edebilecek yüzlerce uzay aracından büyük ölçekli yörünge grupları oluşturmanın mümkün olabileceği kaydedildi.

Rus uzay aracı ile birlikte, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan, BAE, Güney Kore, İsrail, Tayland, Brezilya, Hollanda, Arjantin, Macaristan, İspanya, Slovakya ve Tunus uydularının da yörüngeye gönderilmesinin beklendiği ifade edildi.