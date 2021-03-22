ABD'de araştırma: AstraZeneca- Oxford aşısının etkililik oranı yüzde 79

AstraZeneca firması- Oxford Üniversitesi ortaklığında geliştirilen ve 50'den fazla ülkede kullanımına onay verilen koronavirüs aşısı üzerinde ABD'de yapılan çalışmanın ilk sonuçları paylaşıldı.

32 bin gönüllünün 20 binine gerçek aşı, geri kalanına da plasebo verildiği araştırmanın sonuçlarına göre AstraZeneca- Oxford aşısının koronavirüs semptomları karşısındaki etkililiği yüzde 79. Aşı, insanların yoğun bakıma kaldırılma veya hastalığı ağır geçirmesi karşısında da yüzde 100 etkili.

AstraZeneca, bu sonuçları aşıya acil kullanım onayı verip vermeme kararı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunacak.

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US trials of AZ vaccine are out:



- 32,000 people took part

- no drop in protection for over-65s

- 100% effective at preventing people from falling seriously ill

- 79% effective vs symptomatic covid-19

- no safety issues regarding blood clots

https://t.co/EnnSLaayGW — Jim Pickard (@PickardJE) March 22, 2021

​Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir" açıklamasını yapmıştı.

Avrupa Birliği İlaç Ajansı ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu da benzer yönde açıklama yaparak aşının kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.