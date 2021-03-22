İsrail’deki 'Korku Mağarası'nda 6 bin yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arkeologlar, İsrail'in güney batısında bulunan ve Ölü Deniz’in kıyısında yer alan Yahudiye Çölü'ndeki 'Korku Mağarası'nda 6 bin yıllık bir çocuk iskeleti buldu. Çocuğun 6-12 yaşları arasında öldüğü ve cinsiyetinin kız olduğu tahmin ediliyor.

Korku Mağarası ürkütücü adını 1960'larda bölgede keşfedilen 40 eski insan iskeletinden alıyor. İskeletler, bölgedeki Yahudi halkının Roma İmparatorluğu'na karşı isyan ettiği milattan sonra 132 ile 135 arasında meydana gelen Bar Kokhba isyanı sırasında açlıktan ölen insanlardan oluşuyor.

Roma İmparatorluğu tarafından bastırılan isyanda bazı kaynaklara göre 500 binden fazla Yahudi'nin öldürüldü ve birçoğu bölgeden sürüldü.

Korku Mağarası'nda kutsal metinleri içeren parşömenlerin ardından şimdi de 6 bin yıllık çocuk iskeleti bulundu.

NTV'nin haberine göre bilim insanları mağaranın kuru atmosferinde yalnızca tırmanma halatlarıyla erişilebilen çocuğun kalıntılarının doğal olarak mumyalanmış halde bulunduğunu söyledi.

Smithsonian Magazine'e göre yapılan radyoaktif taramalar, cildi, tendonları ve hatta saçları kısmen korunmuş olan çocuğun 6 ile 12 yaşları arasında olduğunu ve muhtemelen kız olduğunu ortaya çıkardı.

İsrail Eski Eserler Dairesi'nden (IAA) Ronit Lupu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuğu gömen her kimse, tıpkı bir ebeveyn gibi bir battaniyenin içinde elinde küçük bir bez parçasıyla defnetmiş” ifadelerini kullandı.