'Kozmik' şarap: Fransız araştırmacılar, uzayda bir yıl bekleyen şarapları incelemeye başladı

Fransız araştırmacılar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bir yıl bekletilen şarapları incelemeye aldı. İlk sonuçlara göre, yerçekimsiz ortamın şarap üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor.

Fransa'nın Bordeaux kentindeki araştırmacılar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bir süre kaldıktan sonra Ocak ayında Dünya'ya dönen bir düzine Merlot ve Cabernet Sauvignon' şarabını analiz etmeye başladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda cam şişe ve alkol yasak olduğu için, şaraplar özel hazırlanan bir çelik bölmenin içinde bekletilmişti.

Şarapları inceleyen uzmanlar, gözleri kapalı bir şekilde uzayda bekletilen ve dünyadaki şarapları karışık olarak denedi.

Elde edilen ilk sonuçlar ise, yerçekimsiz ortamda bekleyen şaraplarda herhangi bir değişim yaşanmadığı yönünde.

Deneyi gerçekleştiren Space Cargo Unlimited şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Nicolas Gaume, Associated Press'e yaptığı açıklamada çalışmanın dünyadaki bitkileri yeni ortamlarda deneyerek güçlendirmeye odaklandığını açıkladı.

Ön sonuçları 'cesaret verici' olarak nitelendiren Gaume, çalışmayla ilgili olarak "Daha başlangıç" ifadelerini kullandı.

Şarap uzmanı ve şarap yayını Decanter yazarı Jane Anson ise, dünyada kalan şarabın tadının 'uzaya gitenden biraz daha genç' olduğunu belirtti.

Projenin danışmanlarından, Almanya Friedrich-Alexander-Üniversitesi'nden biyolog Michael Lebert ise, şarabın yıllanma sürecinin kimyasal ve biyolojik analizinin, şarabı yapay olarak yaşlandırmanın bir keşfedilmesine yol açabileceğini söyledi.

Bordeaux Şarap Üreticileri Konseyi'nden Christophe Chateau da, araştırmayı 'endüstri için iyi bir şey' olarak nitelendirdi. Ancak Chateau, yıllandırma çalışmalarına ilişkin pratik uygulamalara geçişin on yıl veya daha uzun süreceği öngörüsünde bulundu.