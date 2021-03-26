ABD'li araştırmacılardan yeni yöntem: X ışınları kullanılarak kronik ağrılar ve depresyon tedavi edilebilecek

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, bir diş hekiminin ofisinde bulunan makineyi kullanarak bazı nörolojik bozukluklar için devrim niteliğinde bir tedavi yöntemi geliştirdi. Yeni yöntem sayesinde, bazı durumlarda invaziv beyin ameliyatı ihtiyacı ortadan kalkabilir.

Argonne Ulusal Laboratuvarı ve dört üniversite arasındaki ortak çalışmada, insan beynindeki nöronların, X ışınları ile kablosuz modülasyonunu oluşturmak amacıyla optik ve genetik alanlar birleştirildi.

Bir diş hekimi ofisinde bulunan makine kullanılarak bulunan bu yöntem neticesinde, bazı tıbbi uygulamalarda değişikliğe gidilebilir. Yöntemin, harekete bağlı nörolojik bozukluklar, kronik ağrı, depresyon ve epilepsi yaşayan kişilere yardımcı olacağı düşünülüyor.

X ışınları kullanılarak nanopartiküllerle nöronların uyarılması yolunun izlendiği yöntem sayesinde, bazı durumlarda invaziv beyin ameliyatı ihtiyacı ortadan kalkabilir.

Araştırmaların temeli 15 yıl öncesine dayanıyor

Yaklaşık 15 yıl önce, beyindeki belirli nöronların genetik modifikasyonunu içeren 'optogenetik' alanı geliştirildi. Böylece beyne doğrudan ulaşan bir kanal oluşturuldu ve dış uyaranlara, yani ışınlara yönelik insan beyninin tepkisi ölçüldü.

Bununla birlikte, cihaz implantasyonu ve ışık penetrasyonu gibi problemler de dahil olmak üzere bu yöntemle ilgili birçok sorun bulunuyordu. Ancak 15 yıl önce yapılan çalışmalar, günümüzde yapılan araştırmalara temel oluşturdu.

Bu yeni tedavi yöntemi ile X ışınları, biyolojik dokulara kıyasla ışıktan çok daha verimli ve etkili bir şekilde geçebiliyor. Ayrıca nanopartiküllerin devreye girmesiyle ışık kaynağı beynin içindeyken, tel veya elektrot ihtiyacı da ortadan kalkıyor.