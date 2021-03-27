Roscosmos Başkanı Rogozin'den Elon Musk'ın Mars'a termonükleer yükler fırlatma teklifine yanıt

Roscosmos Başkanı Rogozin, gezegenleri 'dünyalaştırma' çağrılarının uzaya nükleer silahların yerleştirilmesi için bir bahane olduğunu söyledi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, gezegenleri 'dünyalaştırma' (yaşam için uygun hale getirme) çağrılarının uzaya nükleer silahların yerleştirilmesi için bir 'örtü' olduğunu söyledi.

Tesla ve SpaceX firmalarının CEO'su Elon Musk, son birkaç yıldır Mars'ı 'dünyalaştırmanın' en iyi ve en hızlı yolunun, gezegenin belirli bölgelerine termonükleer bombalar atılması olduğunu iddia etmişti.

Telegram kanalından konuya ilişkin açıklama yapan Rogozin, "Mars veya başka gezegenlerin 'dünyalaştırılması' çağrısı yapanlar, bunun uzaya nükleer silahlar yerleştirmek için yalnızca bir bahane olduğunu ve gerektiğinde gezegenimizin 'dünyalaştırılması' için kullanılacağını çok iyi biliyor. Üstelik sonsuza dek" ifadelerini kullandı.