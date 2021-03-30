Bilim insanlarının aradığı eski gezegen 'Theia'nın parçaları Dünya'nın merkezinde olabilir

Bilim insanları, dünyayla çarpıştığı varsayılan ve araştırmalara konu olan 'Theia' gezegeninin parçalarının Dünya'nın merkezinde olabileceğini açıkladı.

Akıbeti araştırılan Theia adlı gezegen milyarlarca yıl önce gezegenimiz ile çarpıştığı ve bu çarpışmanın Ay'ın doğumuna neden olduğu düşünülüyor. ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları Theia'nın parçalarının gezegenimizin merkezinde olabileceğine inanıyor.

© Fotoğraf : Twitter CERN'de çalışan fizikçinin annesinin şaşkınlığı: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk Bilim insanları, gezegenin derinliklerinde, 'LLSVP' isimli kaya bloğu bulunduğunu ve 'Theia'nın parçalarının da bu kaya bloğu içerisinde bulunduğunu düşünüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Söz konusu kaya bloklarından biri Afrika'nın altında, diğeri ise Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde bulunuyor. Yapılan açıklamada gezegenimizin çekirdeğini saran bu blokların diğer kayalardan kimyasal açıdan farklı ve daha yoğun olduğu bilgisinin altı çizildi.

Bu çarpışmanın yaklaşık 4.5 milyar yıl önce yaşandığı ve iki gezegenin çekirdeğinin kaynaştığı düşünülüyor.

Bazı bilim insanları da, bu çarpışmanın Dünya'daki yaşamın ortaya çıkışı için gerekli kimyasalları serbest bıraktığı tezini savunuyor.