Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: 2028'de Ay'a yumuşak iniş planlıyoruz

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2028 yılında Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Bunun Türkiye için devrim niteliğinde olduğunu belirten Yıldırım, "Tüm misyon zor zincir halkalarından oluşuyor. Bu halkaların hiçbiri tek tek yapılmamış, hatta denenmemiş şeyler" ifadesini kullandı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin yıldırım, uzay hakkındaki çalışmalarıyla ilgili olarak Yeni Şafak gazetesinden Yunus Emre Şahin'e değerlendirmelerde bulundu.

"İnşallah Ay'a da ulaşacağız. Önce 2023 sonuna kadar bir temas. Buna da açıklık getirmek istiyorum. Bizim nihai misyonumuz, 2028 sonuna kadar aya yumuşak iniş yapmak ve bir araç indirmek. Bir gezen araç ve bilimsel çalışma çerçevesinde oradan birtakım verileri toplayıp ülkemize ulaştırmak" diyen Yıldırım, şöyle devam etti: