İspanyol gökbilimcilerden yeni keşif: 'Muhtemelen DNA'mız onlardan geliyor'

İspanyol gökbilimciler, Samanyolu'nun şimdiye kadarki en doğru haritasını tamamladıklarını ve 10 bin ışık yılı uzaklıktaki mavi yıldızlardan oluşan devasa bir yapı keşfettiklerini duyurdu.

Samanyolu'nun büyük sarmal yıldız kollarından oluştuğu zaten biliniyordu, ancak Centro de Astrobiología'dan (CAB) bilim insanları, Perseus'la birlikte güneş sistemimizin bulunduğu Orion kolunun şimdiye kadarki en ayrıntılı haritasını oluşturdular.

Araştırmacılar, Avrupa Uzay Ajansı'na ait Gaia teleskobundan yapılan gözlemlerde, galakside daha önce bilinmeyen bu yerlere 'Cepheus mahmuzu' adını verdiler.

CAB'ın baş araştırmacılarından Michelangelo Panteleoni Gonzalez, İspanyol El Pais gazetesine yaptığı açıklamada "Keşif anı ilginçti, çizdiğimiz galaktik haritada önceden boş olduğu anlaşılan bir bölgede aşırı yoğunlukta yıldızlar gözleniyordu" ifadelerini kullandı.

Gonzales ile çalışma arkadaşı Jesus Maiz Apellaniz'in Kraliyet Astronomi Topluluğu'nda yayınlayan çalışmasında, keşfedilen bölgenin 300 ışık yılı uzaklıktaki bir kompakt yıldız yapısı olduğu belirtildi. Daha önce, diğer galaksileri inceleyen gök bilimciler benzer yapıları gözlemlese de, ikilinin Samanyolu'daki keşfi ilk kez doğrulandı.

Apellaniz ve Pantaleoni, mavi yıldızların evrendeki en ilginç nesneler olduğunu, çünkü meydana gelen nükleer reaksiyonların şiddetli olduğunu ve onları evrendeki en büyük elementlerin yaratıldığı fabrikalar haline getirdiğini söyledi:

"DNA'mızdaki silikon veya fosfor atomları gibi elementler, çoğunlukla milyarlarca yıl önce ölen bu türden yıldızların içinden geliyor."

Galaksideki en büyük, en nadir görülen ve en sıcak yıldızlar olduğu bilinen Mavi yıldızların yüzey sıcaklığının 30 bin dereceği aşabileceği belirtiliyor. Bu oran, 5 bin 500 santigrat dereceyle Güneş'ten çok daha büyük bir sıcaklık seviyesine sahip olduklarını gösteriyor.