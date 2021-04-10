Gintsburg: Sputnik V aşısı ömür boyu bağışıklık sağlayabilir

Rus Sputnik V aşısının geliştirildiği Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısının ömür boyu bağışıklık sağlayabileceğini ifade etti.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Gintsburg, "Sputnik V aşısının iki yıl değil, ömür boyu etkili olacağına dair umudum var. İki doz aşı olunca, 5-10 yıl, daha uzun süre etkili olabilir. Daha önce dediğim gibi, vasiyetimde antikorlarımı torunlarıma miras bırakacağım" diye konuştu.

Bu arada Gintsburg, özel bir araştırma kapsamında antikor seviyesi azalan hastalara tekrar aşı yapmayı planladıklarını belirtti.

Gintsburg, "Onları koronavirüsten korumak için değil, öncelikle bu kişilerde antikor tepkisinin ne kadar hızlı geliştiğini görmek için yapacağız. Eğer antikor tepkileri, ikinci, üçüncü veya dördüncü günde koruyucu seviyeye tekrar gelirse, onlarda ikincil hücreleri oluştuğu anlamına gelir. Yani, ilk aşılamadan sonra bağışıklık tepkilerinin korunmuştur" ifadelerini kullandı.

Gintsburg, söz konusu özel araştırmaların 6 ay veya 1 yıl içinde yapılacağını ekledi.

Sputnik V aşısı

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin üretildiği kurum. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.