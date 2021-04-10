Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Grip Araştırmaları Enstitüsü'nde bir koronavirüs aşısı daha geliştiriliyor

Muraşko, "Grip Araştırmaları Enstitüsü, büyük bir bilimsel deneyime sahip. Bu kurumda tanı çalışmaları yürüten hem bilimsel araştırma hem de bilimsel üretim birimleri mevcut. Şu anda bu enstitüde yeni bir koronavirüs aşısı daha geliştiriliyor. İlk ön sonuçların kısa süre içinde açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

'Klinik testler sonbaharda başlayabilir'

Enstitü Direktörü Dmitriy Lioznov da, aşının klinik testlerine sonbaharda başlamayı planladıklarını ve bir sonraki kış veya ilkbahar aylarında aşının kullanıma hazır olabileceğini ifade etti.

'Nazal aşı şeklinde üretilecek, Sputnik V'dekine benzer teknoloji kullanılıyor'

Lioznov, nazal Kovid-19 aşısı olarak üretilecek aşının zayıflatılmış grip virüsüne dayandığını, kullanılan teknolojinin Sputnik V'nin teknolojisine benzediğini söyleyerek "Ancak burada grip virüsü kullanılacak. Diğer Rus aşıları kadar iyi bir etki yaratacağını umuyoruz" diye ekledi.